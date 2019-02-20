Власти Хакасии отказали энергетикам в повышении тарифа на свет

В Хакасии отказались подписывать договор с «МРСК Сибири», так как в правительстве региона не хотят, чтобы тарифы на электричество поднялись на 12%, как это планировали сделать в 2020 году энергетики, пишет Тайга.info.

Николай Евдокимов,

и.о. министра экономического развития Хакасии:

Мы категорически были не согласны с этим требованием. Максимум, что мы допускали — рост в пределах инфляции. Но руководство «МРСК Сибири» это не устроило, они настаивали на росте в 12%. Именно это стало истинной причиной того, что в рамках Российского инвестиционного форума, который прошел на минувшей неделе в Сочи, мы не подписали соглашение на развитие энергосистемы нашего региона с «МРСК Сибири».

Евдокимов говорит, что это принципиальная позиция правительства:

Ведь иначе всем жителям Хакасии придется больше платить не только за свет. Электроэнергия подорожает и для предпринимателей, а значит неизбежен рост цен на все.

Также и. о министра сообщил, что в республике намерены сдерживать рост тарифов, например, недавно правительство сумело снизить тарифы на услуги по вывозу отходов. Тем не менее, руководство Хакасии готово искать компромисс с энергетиками.

Что говорят в «МРСК Сибири»

Виталий Иванов,

генеральный директор «МРСК Сибири»:

На самом деле, электрическую энергию в Хакасии и любом другом регионе можно отпускать по 5 копеек за киловатт. Губернатор может принять такое решение. Но только компенсируйте, пожалуйста, сбытовикам, тем, кто передает энергию, тем кто ее вырабатывает расходы на данный киловатт.

Также по словам Иванова Хакасия имеет большие долги перед «Хакасэнерго», это филиал «МРСК Сибири». При команде нового губернатора, молодого коммуниста Валентина Коновалова обязательства продолжили расти в месяц на 90 млн рублей, заявил Иванов:

Мы обратились во все силовые структуры, обратились в правительство, в Россети, потому что ситуация ухудшается.

Что известно об «МРСК Сибири»

ПАО «МРСК Сибири» передает электроэнергию на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. 55,59% обыкновенных акций компании принадлежит холдингу «Россети», 21,17% - кипрскому Erglis Ltd, говорится на сервере раскрытия информации.