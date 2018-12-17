Правительство обязало крупные госкомпании перейти на российский софт за три года

К 2022 году крупнейших российских госкомпаниях, включая ВТБ, «Роснефть», «Первый канал», «Аэрофлот», «Шереметьево», РЖД и другие, более половины софта должно быть отечественного производства. Такие директивы для них утвердил вице-премьер министр финансов Антон Силуанов, сообщил «Коммерсантъ».

Речь идет о любом софте: операционные системы, серверы приложений, офисное ПО, антивирусы и т. д. Компании сами должны определить, насколько глубоко они хотят импортозаместиться: кому-то хватит 50%, а кто-то захочет на все 100%.

В течение двух месяцев компании должны утвердить планы мероприятий с указанием источников и объемов финансирования, а затем ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязью. Эксперты отмечают, что теперь бизнесу будет сложнее занимать пассивную позицию и избегать импортозамещения, а усугубить проблемы может сочетание нового указания с предыдущей нормативной базой.

В 2016 году на тот момент первый вице-премьер Игорь Шувалов выпустил похожую директиву, которая регулировала закупки софта для госкорпораций, но на практике не работала, напоминает гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Новая директива ориентирована на достижение конкретных показателей, добавляет эксперт, но прежние нормативные документы составлены так, что госкорпорациям придется покупать отечественное ПО, обладающее свойствами, которые им могут быть и не нужны, потому что они исходно были рассчитаны для федеральных органов власти.

Курс на импортозамещение ПО существует с 2015 года, однако российские разработчики не раз заявляли, что ведомства и компании не очень охотно мигрируют на российский софт и находят способы закупать зарубежные программные продукты. Директивы могут помочь этому процессу, надеются участники рынка.

«Одно дело — общий курс, а другое — конкретное руководство к действию. Многие госкомпании и так занимаются импортозамещением, однако в целом степень зависимости от зарубежного ПО у них остается высокой, потому что во многих случаях без системного подхода возникает соблазн ничего не делать. Теперь придется напрячься. Способы обойти любые правила есть всегда, но сделать это станет намного сложнее», — считает управляющий директор «Росплатформы» Владимир Рубанов.