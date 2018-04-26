Кудрин рассказал о тяжелых последствиях для российской экономики после блокировки Telegram

Сегодня, 18:51.
Экономика

Блокировка Telegram повлекла за собой тяжелые последствия, этот шаг усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин, пишет "Интерфакс".

Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"Мне кажется, это решение, эта операция была проведена без достаточной подготовки. Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия", — сказал Кудрин.

"Сразу видно, что инициаторы этих шагов не осознавали всех последствий. Им нужно было серьезнее продумать, достигнут ли эти меры результата", — отметил глава ЦСР.

По его словам, "Россия видит новые возможности именно в росте производительности труда, цифровизация может обеспечить почти треть этого прироста в ближайшие шесть лет. И этот шаг (блокировка мессенджера) усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики", — подчеркнул Кудрин.

Убытки

По оценке разработчика софта Flexbby, продолжение текущих методов борьбы с мессенджером в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям 1 млрд долларов. Почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google, пишет "Коммерсант".

Ранее российские ученые возмутились действиями Роскомнадзора и сделали заявление.

"Это ведомство создало препятствия для доступа почти к 18 миллионам IP-адресов: их число почти в два раза превышает количество пользователей Telegram в России. Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании", — говорится в заявлении ученых.

Многие политики и общественные деятели ранее выступили с критикой блокировки мессенждера, а в ФАС и вовсе усомнились в возможности заблокировать Telegram в России.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке Telegram в России, с 16 апреля Роскомнадзор предпринимает усилие по блокировке мессенжера, однако многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов жалуются на трудности при доступе к сервисам и сайтам.

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