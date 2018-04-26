Кудрин рассказал о тяжелых последствиях для российской экономики после блокировки Telegram

Блокировка Telegram повлекла за собой тяжелые последствия, этот шаг усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин, пишет "Интерфакс".
"Мне кажется, это решение, эта операция была проведена без достаточной подготовки. Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия", — сказал Кудрин.
"Сразу видно, что инициаторы этих шагов не осознавали всех последствий. Им нужно было серьезнее продумать, достигнут ли эти меры результата", — отметил глава ЦСР.
По его словам, "Россия видит новые возможности именно в росте производительности труда, цифровизация может обеспечить почти треть этого прироста в ближайшие шесть лет. И этот шаг (блокировка мессенджера) усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики", — подчеркнул Кудрин.
Убытки
Ранее российские ученые возмутились действиями Роскомнадзора и сделали заявление.
"Это ведомство создало препятствия для доступа почти к 18 миллионам IP-адресов: их число почти в два раза превышает количество пользователей Telegram в России. Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании", — говорится в заявлении ученых.
Многие политики и общественные деятели ранее выступили с критикой блокировки мессенждера, а в ФАС и вовсе усомнились в возможности заблокировать Telegram в России.
Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке Telegram в России, с 16 апреля Роскомнадзор предпринимает усилие по блокировке мессенжера, однако многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов жалуются на трудности при доступе к сервисам и сайтам.
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