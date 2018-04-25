Под "раздачу" Роскомнадзора попала Plants vs. Zombies и другие популярные игры

Под удар попала одна из самых известных игр для планшетов Plants vs. Zombies HD. При попытке перейти в онлайн-режим всплывает сообщение об ошибке с интернет-соединением. Также заблокирован сайт разработчика приложения — Electronic Arts, имеются проблемы с доступам к его сервисам, сообщает "Росбалт".

Как уточнили интернет-пользователи, оказались заблокированы и другие онлайн-игры: Fortnite, Total War: ARENA, Life is Feudal, Battlefield.

Поклонники Battlefield, оплатившие подписку, на одном из специализированных форумов предложили написать жалобу в Генпрокуратуру в связи с действиями Роскомнадзора.

Ранее советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко признал, что "имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться" из-за того, что у сторонних ресурсов в связи с действиями надзорного ведомства по блокировке Telegram возникли проблемы.

За что блокируют Telegram?

ФСБ России потребовала от Telegram передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. 20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить требования ФСБ. Тогда же ведомство пригрозило, что обратится в суд с иском о блокировке мессенджера на территории России, если запрос не будет выполнен в установленный 15-дневный срок. Это время истекло 4 апреля. Так как ключи не были переданы, 6 апреля Роскомнадзор подал иск с требованием полностью заблокировать мессенджер в РФ. 13 апреля суд вынес решение о блокировке мессенджера, Роскомнадзор предупредил операторов связи об ограничении доступа к мессенджеру.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram c 16 апреля.