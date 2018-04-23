В России частично перестал работать YouTube

Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. Проблемы в работе начались утром 23 апреля, пишет Lenta.ru.
Перебои возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Казани, Ижевске, Калуге и других городах, свидетельствуют данные ресурса DownDetector. Судя по карте сбоев, проблемы с YouTube произошли только в России.
Пользователи отмечают, что сайт не загружается преимущественно в браузерах Chrome и Opera.
Неизвестно, связаны ли неполадки с массовыми блокировками IP-адресов Роскомнадзором. Ведомство ищет каналы, которые позволяют мессенджеру Telegram оставаться доступным в России.
22 апреля Роскомнадзор заявил о внесении в реестр запрещенной информации несколько IP-адресов компании Google, которая владеет YouTube. По данным ведомства, Google в нарушение вердикта суда обеспечивает Telegram доступ в России.
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