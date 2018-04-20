Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Microsoft

Роскомнадзор начал вносить в список запрещенных IP-адреса облачных сервисов Microsoft и еще нескольких компаний, сообщает РБК.
19 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов более 130 тысяч IP-адресов облачного сервиса Azure от Microsoft, следует из копии выгрузки реестра для блокировки провайдерами, размещенной на портале для разработчиков GitHub.
Эту информацию подтвердил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. По его данным, под блокировку также попали адреса крупного хостинг-провайдера DigitalOcean и облачные сервисы Scaleway и Hetzner Online.
Ранее Роскомнадзор заблокировал адреса подобных сервисов Google и Amazon в связи с исполнением решения суда по Telegram.
Telegram был заблокирован в РФ по решению Таганского районного суда города Москвы 13 апреля. Причиной решения стал отказ компании предоставить ФСБ ключи дешифровки переписки пользователей, пишет "Росбалт".
16 апреля операторы связи приступили к блокировке доступа к мессенджеру.
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