Компания Google запретила использовать свою сеть для обхода блокировок

Технология domain-fronting позволяет обращаться к общеизвестному домену (такому как Google или Amazon) и через него осуществлять соединение с запрещенными ресурсами, пишет "Росбалт".



Эта технология никогда не поддерживалась в компании, но из-за особенности программного обеспечения ее можно было использовать.

"Мы постоянно развиваем нашу сеть, и в рамках запланированного обновления программного обеспечения domain-fronting больше не работает", — сказал спикер компании.





Первыми изменения в политике Google заметили разработчики браузера Tor, пишет The Verge.

С 16 апреля в России заблокирован мессенджер Telegram, но тот начал использовать встроенный методы обхода блокировок.

Мессенджер Viber, социальная сеть "Одноклассники", СМИ, магазины, стриминговые сервисы, облачные сервера, платежные системы, игровые сервисы Xbox Live, Playstation Network и многие другие организации также сообщали о трудностях.

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко извинился за проблемы сторонних ресурсов из-за блокировки Telegram.