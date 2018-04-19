Советник президента извинился за проблемы сторонних ресурсов из-за блокировки Telegram

"Наверное, действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась", — сказал Клименко в эфире НТВ и выразил надежду, что впредь Роскомнадзор будет действовать более аккуратно.

Советник президента по вопросам развития интернета также заявил, что организации, размещающие сайты на зарубежных бесплатных серверах, должны понимать, что потенциально рискуют.

"Как правило за рубеж убегают компании, которые хотят сэкономить. Дело не в том, плох хостинг на Amazon или хорош — пользоваться бесплатными DNS все-таки немножечко некрасиво. Можно, но тогда у вас риски безопасности известны и вполне предсказуемы", — пояснил Клименко.

Комментарий пресс-секретаря Путина

Дмитрий Песков надеется, что Telegram сможет вернуться в Россию, пишет bfm.ru.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

— Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать — те, кто не имеют к этой ситуации отношения. Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована. Так, чтобы с одной стороны исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а с другой стороны, это никак не затрагивало какие-либо другие функции или сервисы, или программы, или приложения в интернете.

Позволяет "дерзить" ФСБ

Менее оптимистичные настроения у политолога у журналиста и политолога Геннадия Бовта: "Казус Павла Дурова состоит в том, что российские компетентные органы пока не могут войти в дом, который он построил, не могут провести обыск, не могут выявить преступные намерения и поймать с помощью Telegram преступников".

"Никаких "ключей шифрования" у компетентных органов в настоящее время от этих мессенджеров, судя по всему, нет. Однако атака именно на Telegram, владелец которого позволяет себе откровенно дерзить "органам", в данный момент стало вопросом принципа не только для этих компетентных органов в лице прежде всего ФСБ, но и государства в целом", — уверен политолог.

По мнению Геннадия Бовта, наша страна стоит на пороге качественно нового этапа своих информационно-технологических отношений с государством и долго в этом межеумочном состоянии находиться не сможет. "Либо туда, либо сюда, как говорится, где одна из крайностей — это как раз Северная Корея".

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16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram. Мессенджер был внесен в реестр запрещенных сайтов из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В итоге 16 млн IP-адресов Amazon и Google оказались недоступны. К юристам международной правозащитной организации "Агора" около 60 компаний обратились за помощью из-за блокировок, пишет znak.com. На сайте altapress.ru временно не работает система комментирования.

Мессенджер Viber, социальная сеть "Одноклассники", СМИ, магазины, стриминговые сервисы, облачные сервера, платежные системы, игровые сервисы Xbox Live, Playstation Network и многие другие организации также сообщали о трудностях.