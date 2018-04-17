Эксперт заявил, что у России возникнут проблемы с интернетом из-за блокировки Telegram

"В облаках хостятся обычно не сайты, а какие-то куски, части сайтов, если там распределенная большая система. Какая-то часть заблокируется и какая-то часть перестанет работать", — пояснил эксперт.

По его мнению, серьезность проблем станет понятна только по факту ухода сервисов в офлайн. "Информации о том, где что хостится, нигде нет и быть не может. Разве что сам скажет, где он хостится", — отметил специалист.



Проблема усугубится, если мессенджер начнет дальше переезжать на новые площадки, которые будут блокироваться Роскомнадзором, добавил эксперт.



Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сотни тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon были внесены в реестр запрещенных сайтов из-за блокировки Telegram. Также стало известно о попадании в список блокированных миллиона IP-адресов Google, пишет "Росбалт". Так, пользователи сообщали, что под блокировку попал короткий домен YouTube — youtu.be.

С 16 апреля Telegram начали блокировать в России из-за того, что сервис не предоставил ФСБ ключи для расшифровки сообщений.