Эксперт заявил, что у России возникнут проблемы с интернетом из-за блокировки Telegram

<локировка IP-адресов хостинг-провайдеров Amazon и Google очень скоро вызовет в РФ перебои с доступом к интернет-сервисам? заявил сайту "Новый Калининград" директор компании "Мапилаб" Алексей Шлибанов.
"В облаках хостятся обычно не сайты, а какие-то куски, части сайтов, если там распределенная большая система. Какая-то часть заблокируется и какая-то часть перестанет работать", — пояснил эксперт.
По его мнению, серьезность проблем станет понятна только по факту ухода сервисов в офлайн. "Информации о том, где что хостится, нигде нет и быть не может. Разве что сам скажет, где он хостится", — отметил специалист.
Проблема усугубится, если мессенджер начнет дальше переезжать на новые площадки, которые будут блокироваться Роскомнадзором, добавил эксперт.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что сотни тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon были внесены в реестр запрещенных сайтов из-за блокировки Telegram. Также стало известно о попадании в список блокированных миллиона IP-адресов Google, пишет "Росбалт". Так, пользователи сообщали, что под блокировку попал короткий домен YouTube — youtu.be.
С 16 апреля Telegram начали блокировать в России из-за того, что сервис не предоставил ФСБ ключи для расшифровки сообщений.
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