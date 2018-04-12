В Кремле рассказали, чем россияне могут заменить Telegram

Он считает, что выбор аналогичных программ большой, но призывает дождаться решения суда.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

— Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождемся его итогов. Еще раз повторяю: закон есть закон. А чем заменить — пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый.

Напомним, что ФСБ России потребовало от Telegram передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. 20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить требования ФСБ. Тогда же ведомство пригрозило, что обратится в суд с иском о блокировке мессенджера на территории России, если запрос не будет выполнен в установленный 15-дневный срок. Это время истекло 4 апреля.

Так как ключи не были переданы, 6 апреля Роскомнадзор подал иск с требованием полностью заблокировать мессенджер в нашей стране. Дело будет слушаться в Таганском суде Москвы в 13 апреля.

12 апреля представители Роскомнадзора заявили, что: