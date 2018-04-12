В Кремле рассказали, чем россияне могут заменить Telegram

12 апреля в Кремле прокомментировали возможность блокировки мессенджера Telegram, которая может произойти уже 13 апреля. Официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков высказал свое мнение по поводу предстоящего суда, на котором будут рассматривать ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram.
Он считает, что выбор аналогичных программ большой, но призывает дождаться решения суда.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
— Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождемся его итогов. Еще раз повторяю: закон есть закон. А чем заменить — пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый.
Напомним, что ФСБ России потребовало от Telegram передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. 20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить требования ФСБ. Тогда же ведомство пригрозило, что обратится в суд с иском о блокировке мессенджера на территории России, если запрос не будет выполнен в установленный 15-дневный срок. Это время истекло 4 апреля.
Так как ключи не были переданы, 6 апреля Роскомнадзор подал иск с требованием полностью заблокировать мессенджер в нашей стране. Дело будет слушаться в Таганском суде Москвы в 13 апреля.
12 апреля представители Роскомнадзора заявили, что:
— Данное судебное дело связано с распространением информации. И поскольку Telegram не представляются ключи для декордирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления о блокировке.
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