Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

6 апреля Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием о блокировке мессенджера Telegram.
Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", говорится в сообщении ведомства.
Представители Telegram заявили, что выполнить требования ФСБ технически невозможно.
20 марта Роскомнадзор предупредил Telegram о необходимости в течение 15 дней передать органам безопасности информацию для декодирования сообщений. Если мессенджер не исполнит этого требования, то доступ к нему заблокируют.
Верховный суд России отклонил иск компании Telegram Messenger Limited к ФСБ по поводу ключей шифрования.
Представитель мессенджера заявил, что это решение будет оспорено. По его словам, Telegram считает своей обязанность охранять тайну переписки пользователей. Между тем, по мнению представителей ФСБ, передача ключей шифрования не нарушает конституционных прав граждан.
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