Роскомнадзор обязал Telegram передать ФСБ ключи шифрования за 15 дней

Сегодня Верховный суд России отклонил иск компании Telegram Messenger Limited к ФСБ по поводу ключей шифрования.

Представитель мессенджера заявил, что это решение будет оспорено. По его словам, Telegram считает своей обязанность охранять тайну переписки пользователей. Между тем, по мнению представителей ФСБ, передача ключей шифрования не нарушает конституционных прав граждан.

Напомним, в феврале altapress.ru сообщил о том, что мессенджер Telegram стал недоступен в интернет-магазине App Store. Основатель Telegram Павел Дуров, написал, что это "небольшие проблемы", и в ближайшее время приложение вновь будет доступно.