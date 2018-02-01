Приложение Telegram исчезло из App Store

Apple не комментирует причину исчезновения мессенджера. Основатель Telegram Павел Дуров, написал, что это "небольшие проблемы", и в ближайшее время приложение вновь будет доступно. Дуров также не озвучил причину сбоя.

В магазине Android-приложений Google Store приложение по-прежнему доступно для скачивания.



12 января в работе мессенджера произошел глобальный сбой. Аналогичные проблемы случились в конце декабря 2017 года. Дуров тогда объяснил их "сумасшедшим ростом" трафика.