Приложение Telegram исчезло из App Store

Мессенджер Telegram стал недоступен в интернет-магазине App Store. На проблемы со скачиванием пожаловались пользователи из России и других стран.
Apple не комментирует причину исчезновения мессенджера. Основатель Telegram Павел Дуров, написал, что это "небольшие проблемы", и в ближайшее время приложение вновь будет доступно. Дуров также не озвучил причину сбоя.
В магазине Android-приложений Google Store приложение по-прежнему доступно для скачивания.
12 января в работе мессенджера произошел глобальный сбой. Аналогичные проблемы случились в конце декабря 2017 года. Дуров тогда объяснил их "сумасшедшим ростом" трафика.
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