Павел Дуров решил привлечь внимание Apple своим откровенным снимком

Комментируя новое фото, Павел Дуров добавил, что его публикация является попыткой отвлечь внимание публики от задержки с выходом новой версии Telegram. "Apple не торопится проверить обновление, которое я обещал на прошлой неделе. Надеюсь, им все понравится (как и эта фотография), и Telegram 4.5 появится уже завтра", — написал он.

Публикация от Pavel Durov (@durov) Ноя 13 2017 в 4:23 PST

Флешмоб с призывом публиковать обнаженные фото стартовал с подачи Павла Дурова в середине августа. Тогда он выложил собственный снимок, сделанный на Бали, и просил читателей поступить также.