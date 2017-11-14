Павел Дуров решил привлечь внимание Apple своим откровенным снимком

Основатель соцсети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал на своей странице в Instagram новую фотографию с обнаженным торсом, сообщает "Российская газета".
Комментируя новое фото, Павел Дуров добавил, что его публикация является попыткой отвлечь внимание публики от задержки с выходом новой версии Telegram. "Apple не торопится проверить обновление, которое я обещал на прошлой неделе. Надеюсь, им все понравится (как и эта фотография), и Telegram 4.5 появится уже завтра", — написал он.
Флешмоб с призывом публиковать обнаженные фото стартовал с подачи Павла Дурова в середине августа. Тогда он выложил собственный снимок, сделанный на Бали, и просил читателей поступить также.
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