В Роскомнадзоре рассказали о будущем WhatsApp и Viber в России

"У нас такой бурный диалог с Telegram. Со всеми остальными компаниями мы ведем консультации. У нас пока нет острого запроса на включение их в этот реестр", — сказал он.

Глава Роскомнадзора напомнил, что сейчас в России заблокированы Line и Blackberry Messenger, но ожидается, что по итогам встреч с представителями сервисов в обозримом будущем они предоставят свои данные для включения в реестр.

Разработчики Telegram регулярно сталкивались с обвинениями со стороны регулирующих органов. В конце июня мессенджер оказался на грани блокировки после того, как отказался предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр.