В Роскомнадзоре рассказали о будущем WhatsApp и Viber в России

У Роскомнадзора пока нет "острого запроса" на включение мессенджеров Viber, WhatsApp и Facebook Messenger в реестр организаторов распространения информации, с ними ведутся переговоры, цитируют РИА Новости главу ведомства Александра Жарова.
"У нас такой бурный диалог с Telegram. Со всеми остальными компаниями мы ведем консультации. У нас пока нет острого запроса на включение их в этот реестр", — сказал он.
Глава Роскомнадзора напомнил, что сейчас в России заблокированы Line и Blackberry Messenger, но ожидается, что по итогам встреч с представителями сервисов в обозримом будущем они предоставят свои данные для включения в реестр.
Разработчики Telegram регулярно сталкивались с обвинениями со стороны регулирующих органов. В конце июня мессенджер оказался на грани блокировки после того, как отказался предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр.
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