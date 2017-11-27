Стал известен самый популярный мессенджер на Алтае

Жители Сибирского федерального округа предпочитают пользоваться двумя мессенджерами — WhatsApp и Viber. Причем, если на западе Сибири лидирует первый, то на востоке — второй, об этом сообщили в пресс-службе "МегаФона".
В Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской и Томской областях от 41 до 52% люди выбирают WhatsApp, а вот у Viber не более 12% пользователей.
Обратная ситуация с мессенджерами в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Так в Красноярске за Viber'ом 40%, в Хакасии — 42%, а в Туве — аж 56%.
Явного лидера среди мессенджеров не нашли в Кузбассе и Омской области.
А вот доля пользователей у Telegram незначительна. Например, в Новосибирске и Томске таких от 1 до 6%.
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