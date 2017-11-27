Стал известен самый популярный мессенджер на Алтае

В Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской и Томской областях от 41 до 52% люди выбирают WhatsApp, а вот у Viber не более 12% пользователей.

Обратная ситуация с мессенджерами в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Так в Красноярске за Viber'ом 40%, в Хакасии — 42%, а в Туве — аж 56%.

Явного лидера среди мессенджеров не нашли в Кузбассе и Омской области.

А вот доля пользователей у Telegram незначительна. Например, в Новосибирске и Томске таких от 1 до 6%.