В Telegram произошёл масштабный сбой из-за отключения электричества

Пользователи Telegram сообщают о масштабном сбое мессенджера. Проблемы начались около 11 часов по московскому времени. Как сообщает администрация Telegram на странице в Twitter, трудности испытывают жители России, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока.
Мессенджер не даёт пользователям отправлять сообщения и публиковать записи в публичных каналах. Официальный сайт выдаёт ошибку "500 Internal Server Error". "Мы изучаем ситуацию и надеемся вскоре вернуть вас в онлайн", — обращаются к пользователям сотрудники мессенджера.
В соцсетях набирает популярность хэштег #телеграмживи.
телеграм не работает уже десять минут. одиночество стало моим мужем. рисую как выглядели мои любимые стикеры чтобы не забыть, чтобы сохранить для потомков хоть бледную тень того великолепия. надеюсь с моими друзьями все хорошо, жизнь нас развела...— алайна (@alaina_ok) 29 марта 2018 г.
Телеграм, не болей #телеграм #телеграмживи #Telegram pic.twitter.com/g4rtNGKqwL— ˋᶄ э ℋ ∂ uˎ (@gapeeva21) 29 марта 2018 г.
Напомним, 20 марта Роскомнадзор предупредил Telegram о необходимости в течение 15 дней передать органам безопасности информацию для декодирования сообщений. Если мессенджер не исполнит этого требования, то доступ к нему заблокируют.
Обновлено 16:30
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил на своей странице в Twitter, что причиной сбоя стало отключение электричества в кластере серверов мессенджера.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.