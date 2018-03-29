В Telegram произошёл масштабный сбой из-за отключения электричества

Мессенджер не даёт пользователям отправлять сообщения и публиковать записи в публичных каналах. Официальный сайт выдаёт ошибку "500 Internal Server Error". "Мы изучаем ситуацию и надеемся вскоре вернуть вас в онлайн", — обращаются к пользователям сотрудники мессенджера.

В соцсетях набирает популярность хэштег #телеграмживи.

телеграм не работает уже десять минут. одиночество стало моим мужем. рисую как выглядели мои любимые стикеры чтобы не забыть, чтобы сохранить для потомков хоть бледную тень того великолепия. надеюсь с моими друзьями все хорошо, жизнь нас развела... — алайна (@alaina_ok) 29 марта 2018 г.

Напомним, 20 марта Роскомнадзор предупредил Telegram о необходимости в течение 15 дней передать органам безопасности информацию для декодирования сообщений. Если мессенджер не исполнит этого требования, то доступ к нему заблокируют.

Обновлено 16:30

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил на своей странице в Twitter, что причиной сбоя стало отключение электричества в кластере серверов мессенджера.