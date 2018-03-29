В Telegram произошёл масштабный сбой из-за отключения электричества

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Пользователи Telegram сообщают о масштабном сбое мессенджера. Проблемы начались около 11 часов по московскому времени. Как сообщает администрация Telegram на странице в Twitter, трудности испытывают жители России, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока.

Девушка с телефоном.
Девушка с телефоном. Фото: СС0.

Мессенджер не даёт пользователям отправлять сообщения и публиковать записи в публичных каналах. Официальный сайт выдаёт ошибку "500 Internal Server Error". "Мы изучаем ситуацию и надеемся вскоре вернуть вас в онлайн", — обращаются к пользователям сотрудники мессенджера. 

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Напомним, 20 марта Роскомнадзор предупредил Telegram о необходимости в течение 15 дней передать органам безопасности информацию для декодирования сообщений. Если мессенджер не исполнит этого требования, то доступ к нему заблокируют. 

Обновлено 16:30 

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил на своей странице в Twitter, что причиной сбоя стало отключение электричества в кластере серверов мессенджера. 

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