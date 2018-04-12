Роскомнадзор потребовал срочно блокировать Telegram. К делу привлекли ФСБ

Роскомнадзор ходатайствовал в Таганский суд Москвы с требованием о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Слушания по делу назначено на 13 апреля, пишет РБК. Если решение суда будет в пользу Роскомнадзора, ведомство намерено немедленно блокировать мессенджер.
12 апреля юристы Telegram не явились на досудебную подготовку.
ФСБ России привлечена в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора против мессенджера. Это силовое ведомство требует от Telegram передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. Но так как ключи не были переданы, 6 апреля Роскомнадзор подал иск с требованием полностью заблокировать мессенджер в нашей стране.
В этот четверг представитель Роскомнадзора сказал в суде следующее:
— Данное судебное дело связано с распространением информации. И поскольку Telegram не представляются ключи для декордирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления о блокировке.
Напомним, что еще 20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить требования ФСБ. Тогда же ведомство пригрозило, что обратится в суд с иском о блокировке мессенджера на территории России, если запрос не будет выполнен в установленный 15-дневный срок. Это время истекло 4 апреля.
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