Роскомнадзор потребовал срочно блокировать Telegram. К делу привлекли ФСБ

12 апреля юристы Telegram не явились на досудебную подготовку.

ФСБ России привлечена в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора против мессенджера. Это силовое ведомство требует от Telegram передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. Но так как ключи не были переданы, 6 апреля Роскомнадзор подал иск с требованием полностью заблокировать мессенджер в нашей стране.

В этот четверг представитель Роскомнадзора сказал в суде следующее:

— Данное судебное дело связано с распространением информации. И поскольку Telegram не представляются ключи для декордирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления о блокировке.

Напомним, что еще 20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить требования ФСБ. Тогда же ведомство пригрозило, что обратится в суд с иском о блокировке мессенджера на территории России, если запрос не будет выполнен в установленный 15-дневный срок. Это время истекло 4 апреля.