Роскомнадзор начал блокировку Telegram

Решение Таганского районного суда о блокировке Telegram на территории России поступило в Роскомнадзор. По закону, сервис должны заблокировать в течение суток.

Процесс блокировки займет несколько часов, рассказал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров RT.

Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. При этом в суде назвали условие, при котором мессенджер будет разблокирован. Для этого Telegram должен предоставить властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.