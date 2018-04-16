Роскомнадзор начал блокировку Telegram

Роскомнадзор предупредил операторов связи об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства.
Решение Таганского районного суда о блокировке Telegram на территории России поступило в Роскомнадзор. По закону, сервис должны заблокировать в течение суток.
Процесс блокировки займет несколько часов, рассказал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров RT.
Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram.
Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. При этом в суде назвали условие, при котором мессенджер будет разблокирован. Для этого Telegram должен предоставить властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.
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