Депутаты решили запретить обход блокировки Telegram

Депутаты Госдумы РФ намерена принять новые законы против VPN в случае, если с полной блокировкой Telegram возникнут трудности, сообщает РИА Новости. Госдума оперативно внесет поправки в законы.
Владимир Крупенников,
зампредседателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи:
Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать.
По словам депутата, после того как Роскомнадзор запустит процедуру блокировки Telegram, станет ясно, "достаточно ли у наших органов исполнительной власти полномочий для того, чтобы осуществлять полностью блокировку, или же нет", пишет РБК.
Также он заявил о готовности ввести дополнительные законодательные инициативы, которые полностью позволят ресурс заблокировать. Закон, регулирующий VPN уже существует, и анонимайзеры должны ограничивать пользователям доступ к запрещенным сайтам. Схема работает по требованию Роскомнадзора, после чего компании должны вступить в определенный реестр. Однако закон не работал — ни один оператор VPN не подключился к системе, пишет pravo.ru.
VPN — сервис, который позволят получать доступ к заблокированным ресурсам.
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