В российском министерстве связи рассказали, как можно легко обходить блокировку Telegram

— Блокировка Telegram не приведет ни к каким потрясениями на пользовательском рынке, потому что часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы, тем более, что многие пользователи Telegram и так применяли другие мессенджеры, а те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли.

Никаких чрезвычайных потрясений в этой связи Минкомсвязи не предвидит.