В российском министерстве связи рассказали, как можно легко обходить блокировку Telegram

Блокировка Telegram не вызовет трудностей у россиян, считает заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин. Он считает, что граждане нашей страны легко разберутся с тем, как можно обойти закрытие доступа к мессенджеру, передает "Интефакс".
Алексей Волин,
заместитель главы Минкомсвязи:
— Блокировка Telegram не приведет ни к каким потрясениями на пользовательском рынке, потому что часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы, тем более, что многие пользователи Telegram и так применяли другие мессенджеры, а те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли.
Никаких чрезвычайных потрясений в этой связи Минкомсвязи не предвидит.
Также Волин ответил на вопрос, будет ли он сам обходить блокировку Telegram.
Алексей Волин,
заместитель главы Минкомсвязи:
— Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам.
Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
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