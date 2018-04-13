В Москве суд решил заблокировать по всей России мессенджер Telegram

Юристы Telegram попросили суд отложить заседание по блокировке мессенджера. Они указывали на отсутствие "объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре". Но суд отклонил эту просьбу.

Адвокат Павел Чиков рассказал, что основатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в судебном процессе о блокировке мессенджера.

12 апреля в Роскомнадзоре, который инициировал это дело в суде, заявили, что блокируют мессенджер немедленно, как только будет вынесен вердикт в пользу ведомства.

В Танагском суде назвали условие, при котором мессенджер будет разблокирован. Для этого Telegram должен предоставить властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.

За что блокируют Telegram

Напомним, что ФСБ России потребовало от Telegram передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. 20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить требования ФСБ. Тогда же ведомство пригрозило, что обратится в суд с иском о блокировке мессенджера на территории России, если запрос не будет выполнен в установленный 15-дневный срок. Это время истекло 4 апреля.

Так как ключи не были переданы, 6 апреля Роскомнадзор подал иск с требованием полностью заблокировать мессенджер в нашей стране.