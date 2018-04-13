"Где мне терроризм свой обсуждать?" В соцсетях высмеивают блокировку Telegram

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13 апреля в соцсетях появилось множество шуток по поводу решения Таганского суда блокировать Telegram. Пользователи мессенджера жестко высмеивают эту репрессивную на их взгляд меру государства.

Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.
Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.

Напомним, что в пятницу, 13-го в Москве суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке популярного мессенджера. Судья назвала условие, при котором мессенджер будет разблокирован. Для этого Telegram должен предоставить властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Тем не менее, появились инструкции, как обойти блокировку, а также на какой другой мессенджер можно перейти. В Минкомсвязи заявили, что решение о блокировке не вызовет проблем у россиян, те легко справятся с возникшей проблемой.

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