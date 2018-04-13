"Где мне терроризм свой обсуждать?" В соцсетях высмеивают блокировку Telegram

13 апреля в соцсетях появилось множество шуток по поводу решения Таганского суда блокировать Telegram. Пользователи мессенджера жестко высмеивают эту репрессивную на их взгляд меру государства.
Напомним, что в пятницу, 13-го в Москве суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке популярного мессенджера. Судья назвала условие, при котором мессенджер будет разблокирован. Для этого Telegram должен предоставить властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.
13 апреля 2018 г.
Тем не менее, появились инструкции, как обойти блокировку, а также на какой другой мессенджер можно перейти. В Минкомсвязи заявили, что решение о блокировке не вызовет проблем у россиян, те легко справятся с возникшей проблемой.
Твое лицо, когда заблокировали Телеграм pic.twitter.com/w221pyaYqw— Нижний интернет (@Sitael88) 13 апреля 2018 г.
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