"Где мне терроризм свой обсуждать?" В соцсетях высмеивают блокировку Telegram

Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети. Пользователи высмеивают решение суда блокировать Telegram. Фото: соцсети.

Напомним, что в пятницу, 13-го в Москве суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке популярного мессенджера. Судья назвала условие, при котором мессенджер будет разблокирован. Для этого Telegram должен предоставить властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Тем не менее, появились инструкции, как обойти блокировку, а также на какой другой мессенджер можно перейти. В Минкомсвязи заявили, что решение о блокировке не вызовет проблем у россиян, те легко справятся с возникшей проблемой.