Доживем до понедельника: стало известно, когда заблокируют Telegram

12 апреля основатель Telegram Павел Дуров на фоне решения российского суда о блокировке мессенджера на территории РФ заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

На своей странице "ВКонтакте" Дуров сообщил, что Telegram будет использоваться встроенные методы обхода блокировок. Он посоветовал не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем с соединением, а также скачивать обновления для приложения в магазинах AppStore или Google Play.

Как будет происходить блокировка

Роскомнадзор внесет в реестр заблокированных ресурсов доменные имена telegram.org, web.telegram.org, t.me, а также IP-адреса серверов Telegram. После этого провайдеры должны будут ограничить доступ к этим ресурсам в течение суток с момента обновления реестра (обновляется ежедневно в 9:00 и 21:00 мск). В зависимости от того, каким образом операторы организуют блокировку, сервис может стать недоступным для пользователей в течение нескольких дней. Кроме того, Роскомнадзор может потребовать удалить приложение Telegram из русских версий магазинов Google Play и App Store, как это было с приложением соцсети LinkedIn.

«А если я верну стену, вы вернёте Телеграм?» © Павел Дуров — Артём Дерягин (@DerArto) 13 апреля 2018 г.

Напомним, Таганский суд удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению.

После блокировки сервис может потерять больше половины пользователей в России, до 70–80%, заявил РБК эксперт "1С-Битрикс" Александр Демидов. Оставшаяся аудитория может продолжать пользоваться приложением с помощью прокси-серверов и VPN, которые позволяют обходить блокировку.