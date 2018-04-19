На altapress.ru введена другая система комментирования на время войны Роскомнадзора с Telegram

19 апреля на altapress.ru введена временная система комментирования. Это связано с тем, что с вечера 17 апреля на нашем сайте читателям невозможно было оставить сообщение из-за массовой блокировки Роскомнадзором (РКН) IP-адресов в борьбе с мессенджером Telegram.
Редакция постарается вернуть прежнюю систему, как только РКН разблокирует IP сервис Hypercomments, который недоступен для пользователей в России и других странах.
Приносим всем читателям свои извинения за причиненные (не по нашей вине) неудобства.
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