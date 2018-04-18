Комментарии на altapress.ru временно недоступны из-за войны Роскомнадзора с Telegram

С 22 часов 17 апреля на altapress.ru недоступна система комментирования. Это связано с массовыми блокировками Роскомнадзора (РКН) IP-адресов в борьбе с мессенджером Telegram.
Сервис Hypercomments недоступен для пользователей в России и других странах. Провайдеры выдают сообщения о блокировке ресурса "в соответствии с действующим законодательством". Система комментирования не работает на многих российских новостных сайтах.
Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram c 16 апреля. За это время ведомство ограничило доступ примерно к 4,6 млн IP-адресов облачных хостингов. Это привело к сбоям в работе ряда сайтов. Однако, как пишут в телеграм-каналах, Telegram до сих пор доступен.
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