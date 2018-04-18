Комментарии на altapress.ru временно недоступны из-за войны Роскомнадзора с Telegram

Сервис Hypercomments недоступен для пользователей в России и других странах. Провайдеры выдают сообщения о блокировке ресурса "в соответствии с действующим законодательством". Система комментирования не работает на многих российских новостных сайтах.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram c 16 апреля. За это время ведомство ограничило доступ примерно к 4,6 млн IP-адресов облачных хостингов. Это привело к сбоям в работе ряда сайтов. Однако, как пишут в телеграм-каналах, Telegram до сих пор доступен.

Если вы хотите прокомментировать эту и другие новости, переходите на наши площадки в соцсетях, или можно воспользоваться обходом блокировки.