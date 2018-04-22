У россиян начались проблемы с доступом к Google

У российских пользователей в ночь на 22 апреля начались проблемы с доступом к поисковику Google. По их словам, не работала главная страница сайта, сообщает РБК.
Пользователи сообщили, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.
Проблемы с работой Google в России по состоянию на 1:20 мск показывал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.
Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке целого ряда IP-адресов Google.
Официальных комментариев Роскомнадзора о том, блокировало ли ведомство эти IP-адреса, пока не поступало.
Вероятно, проблемы с доступом к поисковику связаны с продолжающимися попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram.
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