У россиян начались проблемы с доступом к Google

Пользователи сообщили, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.



Проблемы с работой Google в России по состоянию на 1:20 мск показывал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.



Гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в Facebook сообщил о блокировке целого ряда IP-адресов Google.



Официальных комментариев Роскомнадзора о том, блокировало ли ведомство эти IP-адреса, пока не поступало.

Вероятно, проблемы с доступом к поисковику связаны с продолжающимися попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram.