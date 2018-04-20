РБК: ФСБ борется с Telegram из-за планов Дурова создать криптовалюту

18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера "полностью неконтролируемую финансовую систему", сообщает РБК.
Издание ссылается на письмо, чью подлинность подтвердили федеральный чиновник, топ-менеджер одного из операторов связи и собеседник издания в одной из околоправительственных организаций.
"Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <...>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы", — говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.
Документ прислан адресатам с почты в домене 12center.ru. Источник издания сообщил, что Антипкин неоднократно представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях. В частности, по реализации "закона Яровой".
"Все врут, девушка, я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите", — заявил по телефону Антипкин журналисту РБК, спросившему о его роли в истории с блокировкой мессенджера, пишет polit.ru.
В Центре общественных связей ФСБ и Павел Дуров на запрос РБК пока не ответили.
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