Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

Пользователи сообщили о проблемах с доступом к Instagram. DownDetector зафиксировал сбой вечером 24 апреля, пишет РИА Новости.
Больше всего жалоб поступает из Великобритании, Грузии, Таиланда, Малайзии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Нидерландов, Испании, Австралии и с Украины. В России о сбоях в работе Instagram сообщили пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, пишет "Коммерсант".
Пользователи не могли войти в аккаунт, у них не грузилась лента и плохо работала сеть с компьютера.
О причинах неполадок пока не говорится.
Пользователи 24 апреля сообщили о проблемах с Viber. Руководство мессенджера заявило, что сложности связаны с блокировкой Telegram. Ранее в России частично не работал YouTube и не было доступа к Google.
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