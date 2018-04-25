Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

Больше всего жалоб поступает из Великобритании, Грузии, Таиланда, Малайзии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Нидерландов, Испании, Австралии и с Украины. В России о сбоях в работе Instagram сообщили пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, пишет "Коммерсант".

Пользователи не могли войти в аккаунт, у них не грузилась лента и плохо работала сеть с компьютера.

О причинах неполадок пока не говорится.

Пользователи 24 апреля сообщили о проблемах с Viber. Руководство мессенджера заявило, что сложности связаны с блокировкой Telegram. Ранее в России частично не работал YouTube и не было доступа к Google.