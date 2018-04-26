Российские ученые возмутились действиями Роскомнадзора и сделали заявления

Участники заседания Совета Общества научных работников РФ подготовили заявление для главы российского правительства Дмитрия Медведева по поводу деятельности Роскомнадзора, передает РБК.
Научные работники "выразили возмущение" работой надзорного ведомства — в частности, по поводу массовых перебоев в работе специализированной сети научных контактов ResearchGate, проблем с доступом к архивам научных журналов издательства Wiley, центральному репозиторию библиотек Java, сайту научного журнала Science, поисковой системе Google и другим интернет-сервисам.
"Это ведомство создало препятствия для доступа почти к 18 миллионам IP-адресов: их число почти в два раза превышает количество пользователей Telegram в России. Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании", — говорится в заявлении ученых.
По их словам, сбои работы комплексной информационной системы (КИАС) российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) привели к срыву подачи заявок на грантовые конкурсы грантов, а проблемы с доступом к учебным сайтам СколТеха, МГУ, ВШЭ и других вузов "частично парализовали учебный процесс", пишет polit.ru.
Кроме того, действия Роскомнадзора привели к перебоям в работе сайта сетевого сообщества "Диссернет", которое в 2013 году обнаружило ряд заимствований в диссертации главы РКН Александра Жарова.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.