Роскомнадзор объяснил причину блокировки IP-адресов Google

Компания Google не последовала требованиям Роскомнадзора и позволяет мессенджеру Telegram работать через свои IP-адреса, утверждают в Роскомнадзоре.



"В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Роскомнадзора.

Ранее стало известно, что у российских пользователей в ночь на 22 апреля начались проблемы с доступом к поисковику Google. Пользователи сообщили, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.