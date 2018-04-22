Роскомнадзор объяснил причину блокировки IP-адресов Google

Роскомнадзор подтвердил частичную блокировку IP=адресов поисковой системы Google.
Компания Google не последовала требованиям Роскомнадзора и позволяет мессенджеру Telegram работать через свои IP-адреса, утверждают в Роскомнадзоре.
"В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook Роскомнадзора.
Ранее стало известно, что у российских пользователей в ночь на 22 апреля начались проблемы с доступом к поисковику Google. Пользователи сообщили, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.
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