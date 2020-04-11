Правительство расширило список особо пострадавших от Covid-19

В перечень сфер российской экономики, особо пострадавших от коронавируса, включили стоматологии и кинотеатры.

Они включены в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» расширенного списка, который опубликован на сайте правительства.

В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с распространением коронавируса, пишет bfm.ru.

По решению правительства России со 2 апреля 2020 года до 1 января 2021-го будут отменены штрафы к застройщикам многоквартирных домов, нарушивших свои обязательства. Премьер-министр считает, что данное решение позволит бизнесу «не опасаться угрозы банкротства и сохранить за собой перспективные проекты», а покупатели, в свою очередь, гарантированно получат свои квартиры.