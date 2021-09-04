Правительство России расширило список получателей господдержки в сельском хозяйстве

Российское правительство дополнило перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Теперь на субсидии могут претендовать аграрии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, говорится на сайте кабмина.