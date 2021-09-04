Правительство России расширило список получателей господдержки в сельском хозяйстве

Власти решили поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих перспективные технологии.
Системы досвечивания позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах.
«Принятое решение поможет нарастить производство овощей в закрытом грунте, будет способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства», — уверены в правительстве.
Постановление о расширении перечня получателей поддержки подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее алтайским производителям подсолнечного масла пообещали субсидии.