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Экономика

Правительство России расширило список получателей господдержки в сельском хозяйстве

Российское правительство дополнило перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Теперь на субсидии могут претендовать аграрии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, говорится на сайте кабмина.

Теплица.
Теплица.
СС0

Власти решили поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих перспективные технологии.

Системы досвечивания позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах.

«Принятое решение поможет нарастить производство овощей в закрытом грунте, будет способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства», — уверены в правительстве.

Постановление о расширении перечня получателей поддержки подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее алтайским производителям подсолнечного масла пообещали субсидии.

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