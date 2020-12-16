Правительство российского региона решило продать губернаторский VIP-вагон

Вагон произвели в 1983 году.

В нем есть служебное и гостевое купе, а также купе для референта, салон со столом для заседаний, кухня, душ. Вагон оборудован радиотелефонами, средствами Wi-Fi, акустической системой с сабвуфером.

Вагон большую часть времени стоит на запасном пути и не используется. Власти региона намерены выставить его на аукцион.

«Практика показала, что в связи с развитием авиационного сообщения между регионами страны и сети дорог внутри области в вагоне больше нет особой необходимости. С начала лета ведутся переговоры об условиях его передачи железным дорогам», — рассказывали в пресс-службе главы региона в ответ на запрос РИА Новости.

Цифра

С 2017 по 2020 годы на обслуживание вагона из бюджета потратили 20,9 млн рублей, пишет polit.ru. Тендеры в большинстве случаев доставались «Федеральной пассажирской компании».