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Правительство Сингапура раздаст жителям 500 млн долларов за вклад в экономику

Жители Сингапура получат по 100−300 сингапурских долларов, общие выплаты совершеннолетним гражданам превысят 510 млн. Официальная формулировка — вознаграждение за вклад в экономику в 2017 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сингапурский минфин.

Доллары.
Доллары.
СС0

Правительство Сингапура поступило, как акционерное общество при выплате дивидендов. В 2017 году экономика выросла на 3,6%. Стало быть, всем совладельцам государства надо выплатить.

Вознаграждение получат совершеннолетние сингапурцы (коих 2,8 млн), сумма зависит от дохода гражданина.

Доход не более 28 тыс. сингапурских долларов (20,4 тыс. долларов США) — выплата по 300 сингапурских долларов (219 долларов США).
Не более 100 тыс. (73,1 тыс. долларов США) — выплата 200 сингапурских долларов (146,5 долларов США).
Более 100 тыс. — выплата 100 сингапурских долларов (73 доллара США).

По официальным данным, в 2017 году экономика Сингапура выросла более чем в два раза больше первоначального прогноза властей.

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