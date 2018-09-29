Правительство Сингапура раздаст жителям 500 млн долларов за вклад в экономику

Правительство Сингапура поступило, как акционерное общество при выплате дивидендов. В 2017 году экономика выросла на 3,6%. Стало быть, всем совладельцам государства надо выплатить.
Вознаграждение получат совершеннолетние сингапурцы (коих 2,8 млн), сумма зависит от дохода гражданина.
Доход не более 28 тыс. сингапурских долларов (20,4 тыс. долларов США) — выплата по 300 сингапурских долларов (219 долларов США).
Не более 100 тыс. (73,1 тыс. долларов США) — выплата 200 сингапурских долларов (146,5 долларов США).
Более 100 тыс. — выплата 100 сингапурских долларов (73 доллара США).
По официальным данным, в 2017 году экономика Сингапура выросла более чем в два раза больше первоначального прогноза властей.