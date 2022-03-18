«Предложений очень много». Инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии готовы заменить западные компании

Инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии и арабских стран готовы прийти на российский рынок на смену ушедшим западным компаниям, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, Питер уже получает «много предложений» от них.

«Уже есть предложения, рынок есть рынок, и предложений очень много. Мы их рассматриваем в рабочем порядке, но пока нет окончательных решений, мы, естественно, просто это держим в своих планах», — рассказал он.

Санкции Запада Беглов назвал «формой блокады». Глава культурной столицы уверен, что если компании вернуться, их место уже будет занято.

Также он отметил, что покидающие Петербург компании должны выполнить обязательства перед своими сотрудниками — за этим власти будут следить.

До этого Беглов говорил, что иностранным компаниям, которые решили прекратить деятельность в Петербурге, предложат «расстаться цивилизованно». Он указал, что город поддержит готовых остаться, пишет РБК.

Ранее стало известно, что торговые сети отказываются проводить акции и делать скидки.