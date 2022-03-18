18 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

«Предложений очень много». Инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии готовы заменить западные компании

Инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии и арабских стран готовы прийти на российский рынок на смену ушедшим западным компаниям, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Страны Востока
Страны Востока
СС0

По его словам, Питер уже получает «много предложений» от них.

«Уже есть предложения, рынок есть рынок, и предложений очень много. Мы их рассматриваем в рабочем порядке, но пока нет окончательных решений, мы, естественно, просто это держим в своих планах», — рассказал он.

Санкции Запада Беглов назвал «формой блокады». Глава культурной столицы уверен, что если компании вернуться, их место уже будет занято.

Также он отметил, что покидающие Петербург компании должны выполнить обязательства перед своими сотрудниками — за этим власти будут следить.

До этого Беглов говорил, что иностранным компаниям, которые решили прекратить деятельность в Петербурге, предложат «расстаться цивилизованно». Он указал, что город поддержит готовых остаться, пишет РБК.

Ранее стало известно, что торговые сети отказываются проводить акции и делать скидки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость