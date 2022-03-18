18 марта
﻿
Экономика

Без «поблажек». Почему в магазинах России отменяют промоакции и скидки

Некоторые поставщики ритейлера X5 Group отказываются от промоакций и скидок с конца февраля. Почему компания берет «скидочную» паузу — в разборе altapress.ru.

Магазин, скидки, акции.
Магазин, скидки, акции.
СС0
1
Поставщики, правда, отказываются от скидок?

Не совсем. Большинство поставщиков не отказываются от скидок, а «хотят взять паузу и потом вернуться с новым промопланом», пишет РБК.

2
А скидки можно делать только с согласия поставщика?

Да. Как отметили изданию в X5 Group, магазины могут делать скидки только с согласия поставщика.

Магазин, скидки, акции.
Магазин, скидки, акции.
СС0
3
В каких магазинах отменяют скидки?

«Азбука вкуса», пояснил ее представитель, столкнулась с отменой скидок. Но, по его словам, покупатели этого не заметят. Дело в том, что доля ценового промо у ритейлера не превышает 5%.

В «Верном» подчеркнули, что за последнее время от промоакций отказалась примерно треть поставщиков.

4
Почему поставщики «Верного» отказываются от скидок?

Представитель «Верного» рассказал, что поставщики отказываются от скидок из-за:

  • превышения стоимости товаров;
  • роста курсов валюты;
Магазин, скидки, акции.
Магазин, скидки, акции.
СС0
  • нарушения логистических цепочек;
  • дефицита сырья и упаковочных материалов.

А еще поднимаются цены на хлеб. Подробнее об этом — в материале «Мякиш или кукиш. Алтайские хлебопеки говорят о серьезном росте цен и назревающем кризисе».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость