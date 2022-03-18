Без «поблажек». Почему в магазинах России отменяют промоакции и скидки

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В каких магазинах отменяют скидки?

«Азбука вкуса», пояснил ее представитель, столкнулась с отменой скидок. Но, по его словам, покупатели этого не заметят. Дело в том, что доля ценового промо у ритейлера не превышает 5%.

В «Верном» подчеркнули, что за последнее время от промоакций отказалась примерно треть поставщиков.