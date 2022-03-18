Без «поблажек». Почему в магазинах России отменяют промоакции и скидки

Не совсем. Большинство поставщиков не отказываются от скидок, а «хотят взять паузу и потом вернуться с новым промопланом», пишет РБК.
Да. Как отметили изданию в X5 Group, магазины могут делать скидки только с согласия поставщика.
«Азбука вкуса», пояснил ее представитель, столкнулась с отменой скидок. Но, по его словам, покупатели этого не заметят. Дело в том, что доля ценового промо у ритейлера не превышает 5%.
В «Верном» подчеркнули, что за последнее время от промоакций отказалась примерно треть поставщиков.
Представитель «Верного» рассказал, что поставщики отказываются от скидок из-за:
- превышения стоимости товаров;
- роста курсов валюты;
- нарушения логистических цепочек;
- дефицита сырья и упаковочных материалов.
А еще поднимаются цены на хлеб. Подробнее об этом — в материале «Мякиш или кукиш. Алтайские хлебопеки говорят о серьезном росте цен и назревающем кризисе».