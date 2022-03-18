18 марта
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Экономика

Российские магазины начали отменять скидки и промоакции

В России от проведения промоакций, включая скидки и распродажи, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group, сообщает РБК.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Источник издания сообщил, что промоакции отменяют транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, а также отечественные производители, которые зависит от импортного сырья.

«В каких-то категориях российские поставщики отменяют даже больше промо, чем иностранцы», — подчеркнул собеседник.

По данным исследовательской компании NielsenIQ, в 2021 году посетители крупнейших розничных сетей России приобрели со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении.

В денежном выражении доля товаров, реализуемых в рамках промоакций, составила 49,7%.

Лидерами среди товаров, продаваемых со скидками, стали кондиционеры для белья (93% товаров в категории в натуральном выражении), стиральные порошки (80%), средства для мытья посуды (77%), творожные десерты (76%), детское питание (72%) и шоколадные плитки (71%).

Аналитики выяснили, что скидки влияют на выбор магазина, в который ходят покупатели: в 2021 году 38% опрошенных заявили, что меняют магазин в поисках более выгодного предложения.

По словам экспертов, товары в наиболее промоактивных категориях россияне привыкли покупать со скидкой в 30−50%, и после отмены акций рост цен «выглядит резко и действительно может быть очень высокий».

Ранее президент России Владимир Путин очень попросил не допустить роста цен на товары.

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