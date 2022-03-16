16 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Путин очень попросил не допустить роста цен на товары

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следить за ценами на товары, сообщает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Соответсвующее заявление Путин сделал на совещании по экономической поддержке регионов, обращаясь к главе Татарстана Рустаму Минниханову.

«Я очень прошу и вас, и всех других руководителей регионов внимательно следить, чтобы сегодняшние события не были поводом для необоснованного повышения цен, также и ФАС должен над этим самым серьезным образом работать», — сказал президент.

Накануне в Алтайском крае к выявлению спекулянтов подключили прокуратуру, ФАС, МВД и ФСБ.

Ранее сообщили, что цены на продукты в алтайских магазинах после начала спецоперации пробивают потолок.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость