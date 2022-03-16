Путин очень попросил не допустить роста цен на товары

Соответсвующее заявление Путин сделал на совещании по экономической поддержке регионов, обращаясь к главе Татарстана Рустаму Минниханову.
«Я очень прошу и вас, и всех других руководителей регионов внимательно следить, чтобы сегодняшние события не были поводом для необоснованного повышения цен, также и ФАС должен над этим самым серьезным образом работать», — сказал президент.
Накануне в Алтайском крае к выявлению спекулянтов подключили прокуратуру, ФАС, МВД и ФСБ.
Ранее сообщили, что цены на продукты в алтайских магазинах после начала спецоперации пробивают потолок.