Предложено возмещать из бюджета деньги, потраченные россиянами на ковид-тесты

Россияне в регионах стали жаловаться на очереди на тестирование в государственных поликлиниках, рассказал председатель Союза потребителей Петр Шелищ.
Из-за ожидания в две-три недели люди вынуждены обращаться в частные клиники, что приводит к дополнительным расходам. Поэтому организации предложили возложить их часть на бюджет государства. Шелищ полагает, что возмещать расходы мог бы Фонд обязательного медицинского страхования при подаче чека об оплате теста на СOVID-19.
Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев затруднился оценить, в какую сумму бюджету обойдется реализация предложения, однако, по поверхностным расчетам, на это понадобится около 10 млрд рублей.
Член думского комитета Госдумы по экономической политике Андрей Ветлужских согласился, что людям нужна поддержка в период пандемии, пишет Lenta.ru.
Однако меры должны быть грамотными и эффективными. Депутат допустил, что после введения финансовой поддержки люди активнее начнут сдавать анализы, в результате возникнут очереди и вырастет заболеваемость.