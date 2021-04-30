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Экономика

Предприниматель хочет обанкротить ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Алтайский предприниматель Андрей Манохин планирует направить в Арбитражный суд заявление с требованием признать банкротом ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», пишет «Интерфакс».

"Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь.
"Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь.
Евгения Родочинская

Причины планов на судебные разбирательства не раскрываются.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Андрей Манохин занимается ресторанным бизнесом и услугами по доставке продуктов. Также предприниматель является совладельцем (34%) одной из компаний-резидентов «Бирюзовой Катуни» — «Туристический комплекс «Красный камень».

В сентябре 2020 года суд по иску «Бирюзовой Катуни» взыскал с этого туркомплекса 255 тыс. рублей за просрочку аренды двух земельных участков.

Заместитель гендиректора ОЭЗ Андрей Воропаев сообщил, что у «Бирюзовой Катуни», предпринимателя Манохина и компании «Красный камень» существуют «взаимные финансовые обязательства, а оснований для обращения в суд с требованиями о признании банкротом нет.

По его словам, «Красный камень» до сих пор не исполнил решение суда о взысканных 255 тыс. рублей. В итоге исполнительный лист передан в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

В 2019 году суд дважды открывал дела о банкротстве «Бирюзовой Катуни» из-за долгов по налогам.

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