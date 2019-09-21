Особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь» вновь пытаются обанкротить за миллионные долги

20 сентября «Алтайэнергосбыт» подал в арбитраж иск о признании банкротом особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Это вторая попытка обанкротить компанию: ранее иск в арбитраж с аналогичным требованием подавала налоговая служба, но дело прекратили, так как ОЭЗ погасила долг по налогам.

Не вовремя и не полностью

В картотеке арбитражного суда пока нет сведений о размере задолженности «Бирюзовой Катуни» перед энергетиками, из-за которой они подали иск о признании ее банкротом. Но о том, что ОЭЗ несвоевременно и не в полном объеме оплачивает потребление электроэнергии, говорят судебные иски.

Только в 2019 году «Алтайэнергосбыт» четыре раза обращался с иском в арбитраж к ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» из-за долгов. Так, в июне суд вынес решение взыскать с нее 2,4 млн рублей, 17 сентября апелляция его утвердила.

По второму иску арбитраж Алтайского края вынес решение 17 сентября. Согласно ему, ОЭЗ обязана заплатить за электроэнергию еще 2,5 млн рублей, это решение еще не вступило в силу.

Кроме того, «Алтайэнергосбыт» взыскал с «Бирюзовой Катуни» еще 227 тыс. рублей по упрощенной процедуре (через судебный приказ), но в связи с поступлением в суд возражений «Бирюзовой Катуни» его отменили. Решение по четвертому иску еще не вынесено.

Кафе «Бочкари» в Бирюзовой Катуни. www.oaokatun.ru

Другие кредиторы

Между тем, в конце марта признать банкротом «Бирюзовую Катунь» требовало краевое управление ФНС, однако дело о ее банкротстве прекратили — долг ОЭЗ по налогам в размере 5,7 млн рублей был погашен.

Чуть раньше Евгений Дешевых, начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности, сообщал, что долги особой экономической зоны перед ФНС погасят из бюджета края.

На сегодня «Алтайэнергосбыт» — не единственный кредитор ОЭЗ, требования которого не удовлетворены. Согласно данным базы судебных приставов, у нее 34 неоплаченных исполнительных листа, хотя большая часть из них — мелкие долги (госпошлина, исполнительский сбор и др.).

Строительство гостиничного комплекса «Алтика Алтай» в «Бирюзовой Катуни». Родочинская Евгения.

Компания с госучастием

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» — компания с госучастием. Это самая большая среди всех особых зон подобного типа по площади, сообщает минэкономики края. Ее акционерами являются федеральное АО «Особые экономические зоны» (54%, согласно данным Картотека.ру) и управление имущественных отношений (18%), остальные акционеры не указаны.

Известно, что в 2017 году ее деятельность была убыточной — расходы в 1,5 раза превысили доходы, указано в карточке компании в Картотека.ру. По данным Счетной палаты края, убытки в том же году составляли 67,8 млн рублей. Удалось ли ей выйти на безубыточный уровень в 2019 году, пока неясно, так как свежая информация недоступна.

На сайте ключевого акционера «Особые экономические зоны» указано, что в третьем квартале не были сданы в аренду 22 участка на территории ОЭЗ.

Что такое «Бирюзовая Катунь»

ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» создана в Алтайском крае постановлением правительства РФ в феврале 2007 года. Ее разместили на левом берегу Катуни в районе горы Красный камень в Алтайском районе региона. Проект был рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 млрд рублей.

На территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» был создан особый режим предпринимательской деятельности для стимулирования развития здесь туристического бизнеса. Летом 2019 года краевые власти рассказывали о планах открыть здесь один из лучших в стране детских оздоровительных лагерей.