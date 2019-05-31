Счетная палата в пух и прах разнесла результаты прежнего управления «Бирюзовой Катуни»

Счетная палата Алтайского края проверила работу акционерного общества, управлявшего ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в период 2016—2017 годов. Итоги проверки 30 мая на сессии краевого заксобрания представил глава ведомства Виктор Миненок. Из данных палаты следует, что работа компании была крайне неэффективной, а где-то, возможно, противозаконной.

Счетная палата выяснила следующие факты.

1. С 2015 по 2017 год работа компании приносила только убытки:

В 2015 году они составляли 51 млн рублей, в 2016 — 77,6 млн, в 2017 — 67,8 млн рублей.

2. Единственное, что приносило прибыль — плата за пребывание гостей на искусственном озере. И то доход от этого вида деятельности сокращался: с 18,2 млн рублей (это было почти 60% всех доходов ОЭЗ) до 12,9 млн (уже 40% от общего дохода).

При этом по десяткам договоров аренды участков около озера компания получала доход, не достигающий даже 2 млн рублей в год. Задолженность по договорам аренды на 1 января 2018 года составляла более 420 тысяч рублей. При этом пени никто штрафникам не начислял. «Выборочной проверкой установлено 19 актов неначисления пени в сумме 840,8 тысяч рублей», — говорится в отчете Счетной палаты.

«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

3. Компания оформляла аренду земельных участков за пределами территории, прилегающей к озеру, как оказание услуг по уборке территории. Это позволяло акционерному обществу не перечислять деньги в бюджет, а оставлять их в собственном распоряжении. Так компания получила 833 тыс. дохода и еще 280 тыс. не начислила в виде пени за просрочку. То есть бюджет края не получил 1,1 млн рублей.

4. Бюджет края получил от аренды земельных участков 980 тыс. рублей, из которых 81% - задолженность одного физлица.

5. Проверка выявила факты безвозмездного пользования федеральной землей. Работники Счетной палаты на месте обнаружили вдоль реки Катунь бани, душевые, частично благоустроенные летние домики, в том числе с подведенными к ним водой и электричеством. Объекты принадлежат коммерческим организациям. При этом никаких документов о правомерности их размещения здесь не было.

Бирюзовая Катунь Дмитрий Лямзин

6. Компании принадлежат пруд для организации рыбалки и два бревенчатых двухэтажных благоустроенных дома. Расходы на их содержание в 2016—2017 годах составили более 600 тыс. рублей. При этом доходы поступили только от самой рыбалки — чуть более 160 тысяч.

7. Несмотря на отрицательные финансовые показатели в 2016 году сотрудникам компании выплатили премию по итогам года в сумме 3,4 млн рублей.

8. Акционерное общество в 2016 году отнесло 55% поступившей электроэнергии к технологическим потерям. Это 1,7 млн потерянных рублей. В 2017 году данные показатели составили 54% и 2,3 млн рублей. Фактически указанные потери обусловлены ненадлежащим учетом распределения и потребления энергии, сделали вывод в Счетной палате.

Все материалы проверки ведомство направило в прокуратуру.