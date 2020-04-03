Предпринимателям Алтайского края разрешат не платить за аренду в 2020 году

Правительство Алтайского края разрешит предпринимателям отсрочить арендные платежи в 2020 году, сообщает официальный сайт края. Соответствующий документ приняли в целях реализации распоряжения правительства РФ.

Распоряжение предусматривает порядок отсрочки арендной платы в 2020 году по договорам, заключенным в соответствии с постановлением администрации Алтайского края от 07.10.2016 № 346 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Органы исполнительной власти Алтайского края, краевые государственные унитарные предприятия, краевые казенные предприятия, краевые государственные учреждения, выступающие арендодателями, по договорам аренды в течение трех рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства должны обеспечить заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендной платы.

Платить можно будет равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон, уточняют в пресс-службе правительства края.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.