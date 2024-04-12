Предприятия-участники нацпроекта могут предложить свои производственные задачи коллегам

Предприятия Алтайского края, принимающие участие в реализации национального проекта «Производительность труда», смогут предложить свои производственные задачи для участников Кубка по рационализации и производительности.

В текущем году проведение Кубка запланировано на площадке «ЕкатеринбургЭкспо» (г. Екатеринбург) в период с 13 по 17 ноября. Подробная информация о Кубке представлена на официальном сайте: http://ratio.worldskills.ru.

Отметим, что соревнования лучших рационализаторов страны из числа участников нацпроекта «Производительность труда» предполагают решение конкретных производственных задач.

В этом году в качестве конкурсных заданий свои кейсы могут предложить предприятия Алтайского края. Важно добавить, что лучшие решения в дальнейшем могут тиражироваться и внедряться в производственные процессы предприятий по всей стране.

В текущем году предприятия могут выступить в качестве соорганизатора Кубка и предложить собственные реальные производственные задачи для их решения командами. Кейсы могут быть встроены как в существующие конкурсные направления, так и в новые направления, созданные совместно. Об этом информирует Минэкономразвития России. Приглашаем все заинтересованные компании нацпроекта подать заявку на участие, — рассказал заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

СПРАВКА Кубок по рационализации и производительности проводится Минэкономразвития России совместно с АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» ежегодно, начиная с 2021 года, в г. Екатеринбурге. В Кубке могут принять участие предприятия-участники национального проекта «Производительность труда», государственные корпорации, вузы и колледжи, не являющиеся участниками национального проекта.

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