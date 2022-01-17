Председателя барнаульского ТСЖ, атаковавшего исками «Марию-Ра», обязали заплатить за утонувшие отчеты

Арбитраж Алтайского края постановил привлечь к субсидиарной (финансовой) ответственности экс-председателя правления барнаульского ТСЖ «Ленина-26», воевавшего с торговой сетью «Мария-Ра» и признанного банкротом по ее заявлению. Основная вина предправления — она не передала все документы конкурсному управляющему. Между тем, документы утонули под слоем горячей воды во время коммунального прорыва.

С чего все началось

ТСЖ «Ленина, 26» создали жильцы четырехэтажного здания-памятника архитектуры, расположенного в центре Барнаула — на пр. Ленина, 26/ул. Анатолия, 68.

Банкротом товарищество признали в 2020 году. Но не потому, что оно задолжало коммунальщикам — а это самая частая причина банкротства ТСЖ и управляющих компаний.

ТСЖ «Ленина, 26» больше 10 лет атаковало исками торговую сеть «Мария-Ра», имеющую в доме супермаркет. От нее оно требовало восстановить окна, убрать разгрузочную, платить арендную плату за вывеску и кондиционер на стене.

И один из судебных процессов обернулся против него: образовался долг перед ритейлером. «Мария-Ра» подала заявление о банкротстве — дело завертелось. По данным конкурсного управляющего, ТСЖ должно кредиторам 1,85 млн рублей. В том числе торговой сети — 1,78 млн.

Как видим, гигант сибирского ритейла — ключевой кредитор этого небольшого товарищества.

Проспект Ленина , 26. Анна Зайкова.

Что решил суд

Банкротство ТСЖ, как правило, никак не затрагивает обычных жильцов — долги юрлица им, как частным лицам, не предъявляют. Другое дело — председатель правления. Для него в особых случаях предусмотрена «субсидиарка» — требование заплатить из своего кармана за общие долги юрлица кредиторам (в данном случае — товарищества).

Константин Ворсин, конкурсный управляющий ТСЖ, как раз воспользовался этой возможностью. Причем изначально он намеревался привлечь сразу все правление ТСЖ — восемь человек, включая, разумеется, и экс-председателя Татьяну Головину.

Он полагал — это они довели ТСЖ до банкротства и не организовали контроль за председателем правления. Если бы суд пошел ему навстречу, всем этим людям пришлось бы заплатить в общей сложности 1,6 млн рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Суд, однако, счел не доказанным вину семи членов правления в банкротстве ТСЖ. ИЗучив отчеты ревизоров ТСЖ, он пришел к выводу: контроль в ТСЖ был организован.

А вот необходимость привлечь экс-председателя к «субсидиарке» судья сочла все же обоснованной. Правда, расчет суммы, которую Головиной надо будет выплатить, отложили до завершения расчетов с кредиторами. Полное решение суда об этом опубликовано в первый после новогодних каникул день.

В чем признали виновным председателя

Суды далеко не всегда соглашаются с аргументами конкурсника, требующего привлечь к «субсидиарке» бывших руководителей и учредителей юрлица. В этом процессе судья пошла ему навстречу, главным образом, из-за того, что Ворсину не передали все документы ТСЖ.

Это «повлекло за собой оспаривание сделок и действий председателя ТСЖ, затягивание процедуры банкротства, невозможность выявления основных контрагентов должника, а также невозможность определения основных активов должника и их идентификации», — указала судья.

Документы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Altapress.ru

Члены правления пытались возражать: документы пропали по объективным причинам. В Барнауле проводилась опрессовка, подвал, в котором на стеллажах хранили архив ТСЖ, почти полностью затопило горячей водой. Воду откачивали три часа, спасти бумаги было невозможно, да к тому же затопление выявили не сразу.

Ворсин призывал отнестись к этому объяснению критически. И их аргументы судью тоже не убедили. Документы надо было восстановить, а Татьяна Головина от этого уклонилась.

Кроме этого, председатель правления уступила право требования с «Марии-Ра» 50 тыс. рублей некоей фирме, и это причинило вред кредиторам. Словом, связь ее действий и бездействий с проблемами ТСЖ доказана, считал суд.

Банкрот. СС0

Ворсин также заявил, что Головина вывела из ТСЖ более 1 млн рублей. Но, по мнению судьи, он не доказал, что эти действия причинили товариществу какие-либо убытки.

Что будет дальше

Решение по председателю правления ТСЖ «Ленина, 26» — первое в Алтайском крае, до этого руководителей жилтовариществ ни разу не привлекали к «субсидиарке». Вероятно — не давали поводов: их действия-бездействия не доводили товраищества до банкротства.

Другой вопрос, что будет дальше в этом случае? Если решение вступит в силу, экс-председатель обязана вернуть деньги в конкурсную массу банкрота. То есть погасить за свой счет долг товарищества перед кредиторами. Однако обычно этого никто не делает.

Документы. pixabay.com.

Чтобы завершить банкротство, конкурсный управляющий выставляет долг по «субсидиарке» на торги (и его покупает коллектор, который потом трясет долг с человека) — ну или уступает его кредиторам. Банкротство завершается, а юридические службы компании-кредитора уже сами ищут способы получить деньги с бывшего руководителя.

Добавим также, что после признания ТСЖ «Ленина, 26» банкротом дом передали временной управляющей компании — УК «Лига».