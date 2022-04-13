Представитель кабмина: просадка российской экономики уже началась

«Один из главных на сегодня рисков — „просадка“ экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — уточнил Белоусов.