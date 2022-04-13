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Экономика

Представитель кабмина: просадка российской экономики уже началась

Просадка российской экономики уже началась из-за логистических ограничений и недостатка ликвидности, заявил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

Правительство России.
Правительство России.
Фотобанк Moscow-Live, CC BY-NC-SA 2.0

«Один из главных на сегодня рисков — „просадка“ экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — уточнил Белоусов.

Вице-премьер отметил, что в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах — 9−10%, пишет Газета.Ru.

Ранее российский миллиардер посчитал, сколько времени нужно на построение успешной экономики.

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