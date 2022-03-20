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Экономика

Россияне бросились покупать книги по экономике

В марте у россиян вырос интерес к книгам по экономике, пишет ТАСС со ссылкой на сервис продажи электронных книг «Литрес».

Компьютер, ноутбук.
Компьютер, ноутбук.
СС0

Продажи книг по экономике выросли на 56%, любовных романов — на 46%, фантастики — на 20%, классической литературы и книг по политологии на 9%. В целом спрос на художественные произведения увеличился на 12%.

За последнюю неделю — в сравнении с периодом с 24 февраля по 2 марта — у граждан пропал интерес к нон-фикшну и книгам по саморазвитию.

В сервисе также отметили, что в период с 11 по 17 марта продажи электронных и аудиокниг выросли на 18%, пишет Lenta.ru.

«Такое потребление книжного контента вполне объяснимо в ситуации внешнего и внутреннего кризиса: россияне в условиях напряженной информационной повестки пытаются восстановить душевное равновесие, переключиться и найти ответы на свои вопросы с помощью книг», — пояснила шеф-редактор «Литрес» Екатерина Писарева.

Между тем еще в 2020 году россияне стали в два раза больше читать книг по психическому здоровью.

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