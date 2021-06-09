Представитель SWIFT прокомментировал сообщения об отключении системы в России

Исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT («Россвифт») Роман Чернов во время выступления в Госдуме прокомментировал часто появляющиеся сообщения об отключении системы в России.

Он заявил, что система межбанковских платежей не собирается отключать Россию от своих услуг, пишет ТАСС.

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Это никому не выгодно. Это совершенно ничего не дает с точки зрения национальной платежной системы, потому что в 2014 году Банк России разработал систему передачи финансовых сообщений и тем самым охладил пыл горячих голов, говорящих об отключении страны от SWIFT», — заявил Чернов.

По его словам, отключать Россию от SWIFT было бы невыгодно и для внешнего взаимодействия. Кроме того, США, владеющие госдолгом России, не смогли бы получать платежи.

Глава ВТБ Андрей Костин также уверен, что Россию не отключат от международной системы межбанковских расчетов SWIFT.

Ранее депутаты Европарламента разработали проект резолюции с предложением отключить Россию от межбанковской международной системы платежей SWIFT и полностью остановить стройку проекта газопровода «Северный поток-2», пишет polit.ru.

Резолюция формально не является обязательной к исполнению странами Евросоюза и выполняет рекомендательную роль.

Тема отключения нашей страны от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с Россией.