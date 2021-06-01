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Политика

Глава ВТБ прокомменировал возможность отключения России от системы SWIFT

Россию не отключат от международной системы межбанковских расчетов SWIFT, уверен глава ВТБ Андрей Костин.

Андрей Костин.
Андрей Костин.
архив Группы ВТБ

По его словам, у США есть другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору. Речь идет об отключении европейских банков от американской системы, пишет РБК.

«Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков. Они говорят, что, если ты будешь работать, допустим, с этим подсанкционным банком, то ты будешь тоже отключен от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и европейцев», — сказал Костин.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против «Северного потока — 2», «Росатома», «русских олигархов», а также к отключению РФ от системы SWIFT в случае «вторжения на Украину», пишет bfm.ru.

При этом резолюция формально не является обязательной к исполнению странами Евросоюза и выполняет рекомендательную роль. <Документ доступен на официальном сайте парламента.>

Тема отключения нашей страны от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с Россией.

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