Глава ВТБ прокомменировал возможность отключения России от системы SWIFT

По его словам, у США есть другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору. Речь идет об отключении европейских банков от американской системы, пишет РБК.

«Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков. Они говорят, что, если ты будешь работать, допустим, с этим подсанкционным банком, то ты будешь тоже отключен от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и европейцев», — сказал Костин.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против «Северного потока — 2», «Росатома», «русских олигархов», а также к отключению РФ от системы SWIFT в случае «вторжения на Украину», пишет bfm.ru.

При этом резолюция формально не является обязательной к исполнению странами Евросоюза и выполняет рекомендательную роль. <Документ доступен на официальном сайте парламента.>

Тема отключения нашей страны от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с Россией.